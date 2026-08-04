米大リーグのトレード期限が米東部時間３日午後６時（日本時間４日午前７時）に終了した。米メディアでトレード候補として報じられていた、リーグ７位の１１勝を挙げているロッキーズ菅野智之投手（３６）は、オリオールズ時代の昨年に続きトレードされずに残留が決まった。ポストシーズンを見据えた球団が、脱落した球団から駆け込みでトレード補強する最終日。今季ローテを守り続けて１１勝４敗、防御率４・４７の菅野のトレ