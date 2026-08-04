4日午前、大分市八幡で倉庫と住宅が焼ける火事がありました。この火事によるけが人はありませんでしたが、現場周辺は一時騒然としました。 【写真を見る】「爆発音がして火が…」倉庫と住宅が燃える火事住人は逃げて無事約4時間後に鎮火大分 4日午前10時頃、大分市八幡で「倉庫と自転車が燃えている」とこの家の住民から119通報がありました。 （目撃者）「黒煙が上にバーっとあがっていて、爆発音が何発かしてから