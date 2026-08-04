米フロリダ州の州間高速道路へ緊急着陸した後、路上に駐機中の小型機/Escambia County Sheriff's Office（CNN）米連邦航空局（FAA）は、訓練飛行中の小型機がフロリダ州の州間高速道路に緊急着陸した事案について調査を進めている。3日午前に緊急着陸したこの機体は、高速道路の標識や走行中の車両に衝突する事態を間一髪で回避していた。当該の機体は単発エンジンのパイパーPA28チェロキー。3日午前11時少し前、ペンサコーラ国際