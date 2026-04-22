猫の『しっぽ』に起こる病気やケガ4選 1.しっぽの骨折・脱臼 猫のしっぽは細い骨が連なっているため、踏まれたりドアに挟まれたりすると骨折や脱臼が生じる場合があります。 特に室内飼いでも事故は多く、しっぽを触ると痛がる、動かさなくなるといった症状が見られたら要注意。重度の場合は神経が損傷し、排泄に影響が出ることもあります。 2.神経損傷 猫はしっぽを強く引っ張られることで、骨盤周囲の神