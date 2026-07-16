中東情勢の影響で白黒パッケージとなったポテトチップスなどカルビーのお菓子。この白黒をめぐりちょっとしたブームが起こっています。大きな話題となった白黒パッケージの「かっぱえびせん」に、「ポテトチップス」！今後は順次、表の面のみフルカラーに戻していくと発表されています。そんな中、SNSでは、余白の部分にイラストを描く人が増加！こうしたブームの背景には何があるのでしょうか？飼い猫を描き、オリジナルのパッケ