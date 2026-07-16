「中日−阪神」（１６日、バンテリン）阪神の佐藤輝明内野手が逆転の２１号２ランを放った。チームは中日先発・柳に苦戦し、６回まで無安打投球を許していた。迎えた七回。先頭の森下が死球で出塁し、佐藤輝が無死一塁で打席へ。初球の真ん中高めに浮いたチェンジアップを振り抜くと、打った直後にスタンドインを確信した。完璧な一打に外野手は一歩も動かなかった。チーム初安打で試合をひっくり返すと、中日ファンの