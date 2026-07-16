16日午後0時55分ごろ、東京都台東区のコインパーキングで「車の窓ガラスが割られている」と、貴金属を取り扱う業者の男性から110番があった。警視庁上野署によると、男性は、計10キロの金の置物二つと多数の指輪などが車内から盗まれたと説明。被害は数億円相当の可能性があるとしている。警視庁が窃盗事件として捜査している。男性は同僚と2人で同日午前、台東区内の貴金属業者から置物などを回収。休憩のため、午後0時半ごろ