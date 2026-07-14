先ほど午前11時前に東京の練馬で最高気温が35℃を超えて、都内で今年初めての猛暑日を観測しました。東京都心でもすでに今年一番の暑さになっていて、このあと35℃の猛暑日となる予想です。【映像】猛暑日を観測した東京の様子きょうは午前中から強い日差しで気温が上がり、練馬だけでなく、群馬県高崎でも猛暑日になるなど、関東各地で危険な暑さとなっています。熱中症に警戒してください。（ANNニュース）