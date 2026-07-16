モバイルSuicaサポートの公式Xが更新されました。【映像】モバイルSuica「ログインしづらい状態」【7月16日 19時00分現在】モバイルSuicaに関わる他社のシステムにおいて、AWSの障害影響を受けているため、Android端末においてログインしづらい状態が継続しております。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。なお、iOS端末では通常通りご利用いただけます。（『ABEMA NEWS』より）