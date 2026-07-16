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北沢豪氏が98年W杯落選を振り返り、親を連れて行けなかった後悔を語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北沢豪氏がTBSラジオで1998年W杯落選の経験を振り返った
  • 「頭にくることはたくさんある」と本音を語りつつも監督の決断を受け入れた様子
  • 親をフランスに連れて行けなかったことが最も申し訳なかったと当時の心境を明かした
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