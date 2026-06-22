タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。自身の産休について語った。「番組と私からのお知らせです」と切りだしたみちょぱ。「現在妊娠中で出産の準備のためこの番組をしばらくお休みしなくてはならなくなってしまって」と話し、「28日の放送までを担当する」と報告した。「今まで夏休みとかは取ったりするけど、ここまで長い休みは