°ÛÀ­¤Ë¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÆóÂçÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ÄÀ­¤È¥®¥ã¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ã¥ë·Ï¤Î½÷À­¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸ÄÀ­Åª¤Ê¤Î¤Ç¾å¼ê¤¯¥®¥ã¥Ã¥×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ðµ´¤Ë¶âËÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÆÉ¼Ô¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤­¤á¤¯½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¤È¤­À¹¤Ã¤¿´é¤È¿¿¼Â¤Î´é¤Î°ã¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤µ¤Ê¬