女子ゴルフの青木瀬令奈が１６日、インスタグラムのストーリーズに新規更新。病院の待合室とみられる写真とともに「今朝、コースに向かう途中信号待ちで停車していたら後ろから追突されました」と交通事故に遭ったことを報告した。自身と同乗していたコーチはともに無事だったとし、「全身あちこちが痛いです時間と共に痛みが出てきたりしているので明日のことはまた朝様子をみながら、と思います」とつづった。青木