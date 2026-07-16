タレントの辻希美さんが、トークイベント『夏休みで増える家事の悩みを解決！ 常温保存できるロングライフ牛乳で実現する夏休みラク家事術』に登壇しました。辻さんは今月11日に自身のインスタグラムで、熱中症のため点滴を受けたことを報告していましたが、この日は元気な姿を見せました。【写真を見る】【 辻希美 】まもなく始まる「恐怖の夏休み」に苦笑いご飯も洗い物も増え「何の修行を受けているんだ」子どもたちの夏休み