【ローマ共同】2018年に43人が死亡したイタリア北部ジェノバの高速道路高架橋の崩落を巡り、裁判所は16日、高速道路運営会社の元最高経営責任者（CEO）に禁錮12年の判決を言い渡した。ANSA通信が報じた。