列車の運転室から撮影した映像を見てみると、目の前が炎の壁に囲まれています。ここはカナダ・オンタリオ州。山火事の真っただ中です。現地の当局によりますと13日、可燃物や引火しやすいものをのせた3両編成の列車が、山火事に巻き込まれた状態で停止しました。列車のすぐそばに迫る炎。その時、前に別の列車のライトが見えました。他にも巻き込まれた列車がいたのです。列車を運行するカナディアン・ナショナル鉄道は、今回の事