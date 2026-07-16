大分県佐伯市で4人が刺されるなどしてけがをした事件で、銃刀法違反の疑いで逮捕された44歳の男が持っていた刃物には血痕のようなものがついていたことが分り、警察がさらに裏付けを進めています。 7月13日、佐伯市来島町にあるレンタルショップの駐車場とその周辺で10代から80代の男女4人が、男に刺されるなどして2人が重傷となりました。 警察は近くの病院にいた理学療法士の野下博司容疑者44歳を銃刀法違反の疑いで現行犯逮