先月、神奈川県相模原市で17歳の女子高校生を殺害したとして元交際相手の少年が逮捕された事件で、警察は16日、女子高校生を脅迫したなどとして少年を再逮捕しました。この事件は先月、相模原市の河川敷で高校3年生の佐藤唯来さんを殺害したとして、元交際相手の19歳の少年が逮捕されたものです。少年はその後、横浜家裁に身柄を送られましたが、警察は、2人が交際関係を解消した4月以降、少年が女子高校生にLINEで複数回にわたっ