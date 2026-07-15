同居する成人女性の唇を縫い付けたとして逮捕され、世間を賑わせている桜井政恵容疑者。前編で証言した知人によれば、容疑者は少なくとも10年前から成人女性を自宅に住まわせることがあった。ただそれは単なる"同居"ではない。経済的な管理や、行動の制約がともなう、強い支配のもとでの生活だった。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】「ヒョウ柄のトップスに真っ赤なルージュ」”金髪ギャル”時代の桜井政恵容疑者の