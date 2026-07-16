鳴り響くサイレンの中、消防隊員が駆けつける先では波打ち際で人が救助されています。近くにはマリンスポーツで使われたとみられる道具が倒れています。北海道函館市金堀町の海岸付近で７月１６日午後０時半ごろ、「人が沈んだようだ」と近くの店の従業員から消防に通報がありました。 函館海上保安部によりますと、海岸で北斗市に住む６０代の男性が倒れているのが見つかり、その後、搬送先の病院で死亡が確認されたと