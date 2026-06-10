6月9日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。ゲストにタレントの辻希美が登場し子育ての悩みを吐露したが、その親バカぶりが話題となっている。同日は、「パパママの心配事を解消SP」と題してオンエア。辻の他、女優の瀬戸朝香、タレントのギャル曽根など、我が子の悩みを抱える芸能人が集結。それぞれの心配ごとを明かした。そんな中、辻が明かした悩みに注目が集まった。「辻さんは、15歳になっ