QRコード決済大手の「PayPay」は16日、アプリやウェブサイトの一部で障害が発生し、支払いなどができない状態が続いたと明らかにしました。PayPayによりますと、アマゾンのクラウドサービス「アマゾンウェブサービス」で障害が発生したことが原因で、16日午後6時半ごろには決済やチャージ、送金などの機能が復旧したということです。