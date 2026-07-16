◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１６日・バンテリンドーム）中日・柳裕也投手が痛恨の一発を許した。６回まで無安打無得点の投球を続けていたが、７回に捕まった。先頭・森下に死球をぶつけると、続く佐藤に初球の甘く入ったチェンジアップをフルスイング。中堅右へ逆転の２１号２ランを運ばれた。金字塔の達成まであと９人のところで、まさかの悲劇が待っていた。