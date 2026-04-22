パブリッシャーのSlug Disco Studiosは4月18日、Ratbit Gamesが開発を手掛ける2Dアクションサバイバルゲーム「The Ember Guardian」をPC（Steam）向けに発売しました。価格は2600円（税込）で、完全日本語表示およびコントローラー操作にフル対応しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■昼は野営地の強化、夜は怪物の大群と死闘を繰り広げる本作は、深い闇に包まれた荒廃した世界を舞台にした、ロー