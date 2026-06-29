【写真を見る】タクシードライバーに最もふさわしい服装は何かタクシーの労働環境の変化ブルーカラーの現場には、古い商慣習が残る現場が多い。タクシー業界も例に漏れず、昭和から平成の間に構築された「客を神様扱いする価値観」が色濃く残る。その多くは、一部の現場人による「おもてなし」という名の過剰なサービスが、やがて業界における“暗黙の”マナーから“明確な”ルールになり、その結果、客に勘違いを起こさせ、カ