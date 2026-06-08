相変わらずの円安もあり、全国各地に外国人観光客が押し寄せている。人気の高い観光地には外国人が増え、過去に例がないような、さまざまなトラブルが起きているようだ。旅行者の急増に伴い、実際に体験した外国人観光客とのトラブルを明かしてくれたのは、東北地方にある人気観光地でタクシードライバーを務めている庄司正臣さん（仮名・40代）だ。◆ポイ捨て、放置…頭を悩ますゴミ問題タクシードライバーとして20年以上も働いて