山形県内の事業所を対象にした去年8月時点の労働条件の実態調査で、平均の週所定労働時間が40時間を下回ったほか、男性の育児休業取得率が55.5％と初めて半数を超えるなど、働き方改革が進んでいることが分かりました。山形県の労働条件等実態調査は、去年8月31日現在の状況について抽出した1500事業所のうち、986事業所から回答を得ました。それによりますと、1事業所当たりの平均週所定の労働時間は38時間57分、労働者1人当たり