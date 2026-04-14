任期満了に伴う高畠町長選挙が14日告示されました。立候補の届け出は午後5時に締め切られ、再選を目指す現職と新人の一騎打ちの選挙戦が確定しました。高畠町長選に立候補したのは届け出順に新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）と現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）です。山木義昭候補「私は経済対策をすぐに行いたい。1人2万円を支給、町内の人口が2万人なので単純計算で4億円必要だがその準備をさせてもらう必ずや若者