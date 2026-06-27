中日でプレーし、メジャーに挑戦してナショナルズ傘下2Aハリスバーグに所属していた小笠原慎之介が巨人に入団し、18日、チームに合流した。今後はファームで調整期間を経て、1軍での先発要員として活躍が期待されるが、他球団は攻略に自信を見せる。V奪回に向けての今回の補強は吉と出るか。＊＊＊【写真を見る】小笠原投手が「付き合ってください」と“告白”して振られた3人の美人女優・タレントメジャー昇格は厳しい小笠