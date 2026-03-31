2026年度（令和8年度）は、私たちの生活に影響を与える税制や社会保険料の変更が予定されています。特に注目すべきは、実質的な増税とも指摘される「子ども・子育て支援金」の開始ですが、実際に毎月の負担はどの程度増えるのでしょうか。また、これからの資産形成にどのような影響を与えるのでしょうか。さまざまなテレビ番組に出演するファイナンシャルプランナー（FP）の水野崇さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなき