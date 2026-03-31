4月スタートの明日1日は、雨上がりで大量に飛ぶ所があるでしょう。特に、スギ花粉のピークになっている東北では、「極めて多い」予想です。2日(木)以降も天気は短い周期で変わり、雨上がりや晴れる日を中心に大量飛散するでしょう。明日4月1日(水)は雨上がりで花粉が大量飛散万全な対策を今日31日(火)は広い範囲で雨が降っており、花粉の飛散はいつもより抑えられています。ただ、明日4月1日(水)は雨上がりで、大量に飛ぶ所があ