◇ナ・リーグパドレス7−12ドジャース（2026年7月2日ロサンゼルス）パドレスは2日（日本時間3日）、敵地でのドジャース戦で投手陣が6点のリードを守れず12失点し、逆転負け。連敗が6まで伸びた。初回にマチャドが先制2ラン、2回にはメリル、クロネンワースにも一発が飛び出し、相手先発・佐々木朗希を3回6失点でKOした。ところが、先発・バスケスが2回にラッシングに2ランを浴びると、3回も2点を失い、3回4失点で降板