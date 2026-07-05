7月4日放送の『FIFAワールドカップ珍プレー好プレー』（フジテレビ系）で、アンタッチャブルの2人による“暴走ナレーション”が波紋を広げている。「番組は、今回の北中米大会で健闘した日本代表を称える意味で『ありがとう森保ジャパン』と銘打ち、日本代表の好プレーやW杯の歴代珍場面などを振り返りました。その“珍バサダー”として、試合の様子をおもしろくおかしくアテレコしたのが、アンタッチャブルでした」（芸能担当