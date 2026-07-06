「2ちゃんねる」の創業者で、実業家の「ひろゆき」こと西村博之氏が、7月4日に自身のXを更新。新幹線や飛行機での「シートのリクライニング」について私見をつづると、7月6日13時現在、インプレッションは5000万を超え、コメントも4000を超える沸騰状態になっている。ひろゆきは、何をつぶやいたのか。「言及したのは、シートを倒すとき、後ろの席の乗客に声をかけるか、それとも無言で倒すかについてです。ひろゆきさんは《新