金価格の高騰を背景に、貴金属やブランド品の買取市場が活況です。30年前に購入した指輪が購入時の価格を上回る査定額になるケースも。激戦区・大須の買取店で、高額査定の舞台裏を密着しました。 ■貴金属ジュエリーの高額買取 舞台は、名古屋の大須商店街に店を構える「ブランドオフ」。 まず60代の女性が持ち込んだのは、約30年前に母親から譲り受けた18金のジュエリー2点とプラチナ