3月26日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、4月から自転車の交通違反に交通反則切符が交付される件について取り上げた。 4月1日から、自転車の交通違反に対し、交通反則切符（青切符）が交付される制度がスタートする。歩道を走行する「通行区分違反」は、罰則金は6,000円。 青木理「僕は車も自転車もよく乗るんですよ。車を運転している立場からすると、狭い道路だと『いやいやここを自転車に走ら