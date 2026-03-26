大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月26日の放送に東京大学の大学院生・佐藤雄哉、東京大学の学生・金澤伶の両名が出演。今月発売した共著『学費値上げに反対します――学生たちの生活と主権』に込めた思いや、本ができるまでの経緯を語った。 佐藤雄哉「（自身について）いま東京大学大学院の教育学研究科の博