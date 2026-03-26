３月２６日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、政治記者の今野忍氏と、寺島尚正アナウンサーが、アメリカがイランに提示した15項目の停戦条件に関するニュースについて意見を交わした。 今野氏「まだ泥沼化が続いていく可能性が高いですよね」 イスラエルの主要民放テレビ「チャンネル１２」は２４日、複数の情報筋の話として、米国のトランプ政権がイランとの戦闘終結に向け、１か月の停戦やイランの核開発