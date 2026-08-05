蝉時雨が降り注ぐ7月29日午後、その男性は、緑豊かな区立公園に隣接する住宅街を訪れた。【画像】木原誠二氏の妻の元夫…28歳で亡くなった、安田種雄さん「あの時と変わってないな」と呟き、今は家主が替わった2階建ての古びた一軒家を見上げる。この地を最後に訪れてから20年の歳月が流れていた。「真相を知る当事者は俺しかいない」「冥福を祈りたい」そう言うと、住宅に向かって20秒間手を合わせ、深く一礼するのだった。「