中国の“塀のなか”の極めて悲惨な実態が、国際人権団体の報告書によって明らかにされた。あるオーストラリア人の囚人は懲罰として、足錠をかけられたまま、ほぼ1畳の広さの独房に194日間閉じ込められ、ろくに食事も与えられず、けがや病気になっても治療は受けられなかったという。日中関係が最悪の状況のなか、日本の企業関係者が事件に巻き込まれるケースが起きており、今後、日本人がこうした悲惨な状況に追い込まれる可能性