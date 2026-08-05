8月3日午後5時、法務省矯正局のXは《熊本刑務所に開設しておりました避難所は、本日閉鎖いたしました》などとポストした。熊本市中央区の市街地に位置する熊本刑務所に避難所が開設されたのは7月29日だった。熊本市が運営する「防災くまもと」の公式Xは《2026/07/29 14:00に避難所を開設しましたのでお知らせします。開設した場所：熊本刑務所》と投稿し、480万件を超えるインプレッションを記録。さらに、法務省矯正局のXも7月30