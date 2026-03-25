3月25日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、アメリカが週内にもイランとの停戦協議を調整しているというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「アメリカのトランプ大統領は23日、アメリカとイランの停戦に向けた協議について『イラン側とは主要な点で合意した』と述べ、最