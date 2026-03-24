３月２４日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は朝日新聞の「コメ平均価格、５キロ３９８０円 ６カ月半ぶり４千円切る、農水省発表」という記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、農林水産省は２３日、９～１５日に全国のスーパー約１千店で売られたコメ５キロの平均価格は税込み３９８０円だったと発表した。前の週より３３円（０・８％）下がり、昨年８月２５～