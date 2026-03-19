オクラシチニブ治療における効果の個体差の「謎」…同じ薬でも結果が異なる原因を調査 犬のアトピー性皮膚炎治療において、オクラシチニブ（商品名：アポキル）は現在最も広く使用されている治療薬の一つです。 この薬は、かゆみを引き起こす体の中の物質の働きを阻害することで、非常に短期間で症状の改善をもたらすことが期待されています。しかし、臨床現場では同じ薬を同じ用量で使用しても、犬によって治療効果に大