今気になる「ときめき」を日常に浮かない程度に楽しむために、服より小さなところでアップデート。なかでもシンプルなスタイルに合わせる前提で吟味したアイテムをご紹介。※（）内の数字はサイズで、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。 硬派な形で「ハズさずヴィンテージ」スエードやブラウン系に注目が集まる今季は、レトロなムードを直球に楽しむほうがむしろ新鮮。カジュアルな装いに