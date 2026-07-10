G大阪は10日、イェンス・ヴィッシング監督（38）の退任を発表した。同日、サウジアラビア1部アル・イテハドがヴィッシング氏の新監督就任を発表した。G大阪はクラブ公式サイトを通じ「このたび、イェンス・ヴィッシング監督が明治安田J1百年構想リーグをもちまして、退任することが決定いたしましたので、お知らせいたします」と伝えた。ヴィッシング氏は26―27年シーズン終了まで契約を結んでいたが、契約解除金額の設定が