◇パ・リーグロッテ―オリックス（2026年7月10日ZOZOマリン）ロッテの益田直也投手が今季初セーブを記録し、名球会入りの条件となる通算250セーブに王手をかけた。8―4の9回に横山が2点を失い、なお1死一塁の場面で登板し、無失点に抑えた。まず森友を一邪飛に打ち取り、続く太田を歩かせて一、二塁。最後は紅林に右翼に大飛球を打たれたが、ボールは藤原のグラブに収まった。益田は市和歌山商高から関西国際大を経て1