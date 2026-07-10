◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）楽天のカーソン・マッカスカー外野手が１試合３本塁打を放った。まずは１点を追う２回先頭。初球だ。大津が投じた真ん中高め直球を完璧に捉えた。左翼席上段への会心の一発。打球速度１８０キロ、飛距離１３０メートルのソロで同点に追いついた。さらに同点の４回先頭だ。大津の内角高め直球を振り抜き、左中間上段への９号ソロを放った。またしても飛距離１