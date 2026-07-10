ソフトバンク（上）、PayPay（左下）、セブン＆アイ・ホールディングス（右下）のロゴマーク携帯電話大手のソフトバンクと傘下のスマートフォン決済大手PayPay（ペイペイ）のグループが、セブン＆アイ・ホールディングスへの出資を検討していることが10日、関係者への取材で分かった。出資額は数千億円規模に上るもようだ。国内コンビニ最大手セブン―イレブンとの連携を深め、巨大な経済圏の構築を目指す。関係者によると、ソ