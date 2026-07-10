都心にできた行列…一等地に直売所がオープンしました！とれたて野菜だけじゃない、都心ならではの直売所の魅力とは?【写真を見る】桃農家が教える直売所ならではの“おいしい”ポイント都心の一等地に“格安”直売所生産者が納品＆価格設定両手で抱えるほど大きな茨城県産キャベツが1玉181円。千葉県産小松菜が1袋140円。長ネギが3本で151円と、財布にありがたいお値段。そんな野菜や果物がずらりと並ぶのは、都心の一等地・